Domenico Panico è il nuovo allenatore del Parma femminile

Il Parma Calcio comunica che Domenico Panico è il nuovo allenatore responsabile della propria Prima Squadra Femminile.

Nato a Napoli il 22 Maggio 1979, Domenico Panico si è distinto nella stagione 2021-22 per avere centrato la salvezza, in Serie A Femminile con il Pomigliano. Allenatore professionista (UEFA A), aveva iniziato il proprio percorso professionale col Napoli, nel 2005 come allenatore dell’attività di base fino al 2008, per lo stesso club dal 2009 al 2011 allena gli Under 14, e dal 2011 al 2013 gli Under 15. Nella stagione successiva passa alla Juve Stabia, sempre alla guida degli Under 15, nella stagione successiva la società gli affida l’Under 17. Nel 2015 torna al Napoli come allenatore degli Under 15, nel 2016 passa alla Juve Stabia che gli affida la Berretti. Nel 2017 alla Paganese è allenatore della Berretti. Nel 2018 è sulla panchina del Napoli Under 16. Nel 2019 è sulla panchina della Virtus Volla (Eccellenza Campania), nel 2020 in quella del Portici in Serie D. Il nuovo allenatore Domenico Panico sarà presentato alla stampa, dal direttore sportivo Domenico Aurelio, domani, giovedì 3 novembre 2022, alle ore 15.30 nella sala stampa del Centro Sportivo di Collecchio. (foto parmacalcio1913.com)