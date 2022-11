Pecchia: "Con il Cittadella ci saranno Man, Mihaila, Bernabé e Inglese"

Il tecnico crociato, Fabio Pecchia, nella tradizionale conferenza stampa prima del match (domani Parma-Cittadella alle 14): “Alcuni dati sono oggettivi e incontestabili. Dal punto di vista del volume del gioco credo che, anche a Palermo, fino agli ultimi 20 metri, abbiamo sviluppato con grandissima qualità. Poi c’è stato un attacco dell’area, un attacco della porta, con poca veemenza e con poca forza. Questo incide sui dati a fine gara. Ma anche questa settimana abbiamo lavorato su questo aspetto, perché avere il dominio territoriale e mettere una squadra dentro la propria metà campo, dopo bisogna portare a casa qualcosa. Questo è evidente, bisogna entrare di più in area, più rabbia, più voglia di andare a fare gol. E in alcuni momenti, non solo giocate individuali, ma giocate per facilitare il compagno. E tutte queste poi incidono. Intanto, fino a quella zona vedo una squadra che ha voglia di fare, ha una precisa identità a prescindere dagli interpreti. Sono pochi gol, questo mi dispiace, ma ho sempre detto: il gol deve riguardare tutti, indipendentemente dai ruolo che occupano in campo. Tutti devono sentire la voglia di fare gol e di ricercare il gol. Il concetto del gol deve riguardare tutti. Negli ultimi trenta metri dobbiamo coprire meglio l’area, questo aspetto va migliorato”. Con una bella notizia: "Saranno convocati Man, Mihaila, Bernabé e Inglese, mentre gli altri non saranno coinvolti per questa partita”.