Occasione Parma con Inglese-Sohm, ma Visentin miracolosamente salva - 35' Parma-Cittadella 1-0

39' Numero di Tutino che fa passare, con il cross, la palla tra due avversari. Inglese anticipato da un difensore

37' Sempre spezzettato il gioco: in un minuto una rimessa e un fallo di Tutino in gioco pericoloso. Punizione Cittadella dalla trequarti centrale. Ma Qusta volta il fallo è, in area, dei giallogranata: punizione battuta da Corvia

34' La Curva Nord ricorda a tutti che sabato c'è il quasiderby con il Modena

31' Occasionissima per il Parma. Contropiede, Inglese porta palla e serve Sohm defilato che ha spazio e vede un buco creato da Kastrati dove colpire a botta sicura. Recupero che ha del miracoloso di Visentin che tocca quanto basta per deviare la palla e salvare la sua porta.

30' Oosterwolde, dopo un violento contrasto, sembra non farcela. Balogh si sta riscaldando

28' Contropiede tre contro due per il Cittadela, arrivati al limite dell'area Varela esita un attimo. La difesa crociat fa sua la palla

28' L'arbitro ferma il gioco per andare a richiamare Pecchia, agitato sulla panchina

27' Sohm tocca a Delprato sulla fascia, cross dentro per Inglese che colpisxce di testa: palla fuori

25' Inglese spinto violentemente da Perticone, sulla linea laterale, cade. Non è fallo. Il Tardini protesta

25' Ritmo ancora lento, ma non può che far contento il Parma

24' Ancora Parma, azione murata dalla difesa del Cittadella

23' Il gioco riprende. Donnarumma c'è

22' Gioco fermo. Donnarumma insegue Sohm. Sportellata tra i due, ha la peggio il giallogranata che cadendo si appoggia con il polso, facendosi male.

17' Alla prima vera occasione della partitam Parma in vantaggio. Perfetta esecuzione dello schema di punizione: Estevez batte, Valenti, sul palo lontano schiaccia nel cuore dell'area, in corsa arriva Delprato che mette dentro. E' il terzo gol del difensore in questo campionato

16' Pedata di Pavan che atterra Vazquez. Punizione da posizione favorevole

13' Ritmo lento

11' Gioco spezzettato. Azione crociata al limite fermata per un fallo di Delprato

9' Tutino serve Vazquez al limite, l'argentino verticalizza di prima ma Bonny arriva leggermente in ritardo

8' Vazquez, a modo suo, interrompe la manovra in area del Cittadella: l'argentino esce palla al piede (rischiando) saltando tre avversari. Fermato fallosamente

6' Secondo angolo consecutivo Parma

6' Prima azione manovrata in avanti del Parma: angolo

6' Fuga di Varela sulla corsia destra. Murato

3' Giocatore del Cittadella a terra. Pausa per soccorrerlo. Palla scodellata, riprende il gioco

1' Subito Cittadella a manovrare in avanti.

Parma in campo con la maglia crociata classica. Maglia gialla per il Cittadella. I crociati attaccano da destra verso sinistra.

Tanti auguri a Roberto Inglese che oggi compie 31 anni.

Inutile girarci attorno: dopo il ko di Palermo, con qualche rammarico il Parma deve tornare alla vittoria in modo determinato e convincente. Per riprendere il cammino positivo che aveva iniziato, per il morale, per la classifica (per non perdere contatto con la vetta, anche se è sempre più un campionato strano) e per i tifosi. Si gioca al Tardini davanti al popolo crociato Parma-Cittadella. Rientrano Man, Mihaila, Bernabè e Inglese, ma solo Bobby English partirà titolare (Guarda le formazioni)