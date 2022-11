A Roma la "partita della pace" davanti a Papa Francesco: in campo anche Gigi Buffon e tanti ex giocatori crociati

Si gioca oggi la Partita per la Pace. Alle 18, allo stadio Olimpico di Roma, le più grandi stelle del calcio mondiale parteciperanno all’appello di Papa Francesco per la pace nel mondo. Tra questi anche Gigi Buffon e con lui tanti ex crociati, come Fabio Cannavaro, Sebastian Frey, Ze Maria, Antonio Benarrivo, Cristian Zaccardo, Hristo Stoichkov e tanti altri campioni di oggi e di ieri.

L'iniziativa, giunta alla terza edizione, è organizzata come evento benefico interreligioso dal Pontificio Movimento per l'Educazione Scholas Occurrentes. Al termine della Partita si terrà un imponente tributo olografico per Diego Armando Maradona. Oltre allo show olografico ci saranno altre spettacolari iniziative. Papa Francesco dovrebbe essere in tribuna.