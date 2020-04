Emergenza coronavirus: Asprilla mette in offerta i (suoi) preservativi

Una situazione di emergenza come quella attuale può essere un’occasione per fare affari e al contempo provare a dare una mano. La pensa così anche Faustino Asprilla, ex attaccante del Parma, che da qualche anno ha lanciato una propria marca di preservativi, "Condones Tino". "Me ne sono rimasti moltissimi in casa e vorrei che mi aiutaste a usarli, perchè per me sarebbe complicato usarli tutti - il 'promò di Asprilla - Fare bambini, con questo virus in giro, non è il caso". E scatta l’offerta: "Mi restano in magazzino 3.580.000 preservativi fino a quando non potremo riaprire la fabbrica e per aiutare la popolazione ne regalerò uno per ogni acquisto di una scatola da tre".

