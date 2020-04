Crespo in Argentina, le tre figlie a Parma: 'So che stanno bene, ma è dura..."

"Oggi sto bene in Argentina, sto facendo di tutto per migliorare ma io vorrei tornare a San Siro, vorrei allenare lì: è il sogno che faccio ogni giorno, è un posto magico". Queste le parole di Hernan Crespo, ex bomber di Milan e Inter, oggi allenatore in Argentina. "Amo l’Italia - ha dichiarato Crespo ai microfoni di Sky Sport 24 - Sto facendo la mia esperienza qui per poi tornare da voi. L’affetto che mi ha dato il popolo italiano, che mi ha regalato e che mi ha trasmesso è enorme. Ed è reciproco. Scegliere una città o un momento migliore è difficile perchè è talmente grande tutto quello che ho provato in Italia. E’ stato tutto molto intenso". Crespo in questo momento è in quarantena in Argentina, mentre le sue tre figlie sono in Italia, a Parma: "I miei amori, le mie figlie, sono in Italia, la preoccupazione è tanta però so che stanno bene - ha aggiunto l’ex attaccante parlando dell’emergenza sanitaria - Io sono con i miei genitori, vado in farmacia e al supermercato per loro. E’ dura ma quando uno insegue i sogni e le passioni sa che può capitare anche di dove stare lontano dalla famiglia".

