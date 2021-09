Il Guangzhou rescinde il contratto con Cannavaro

Il Guangzhou FC ha rescisso il contratto con l’allenatore italiano Fabio Cannavaro. Lo ha annunciato oggi il club con un comunicato che recita «dopo una trattativa amichevole, il club ha deciso di rescindere il contratto con l’allenatore Fabio Cannavaro. Il club ringrazia sinceramente mister Cannavaro per i suoi grandi sforzi e per il contributo positivo alla squadra del Guangzhou, augurandogli tutto il meglio per il suo futuro».

Il 48enne Cannavaro ha iniziato la sua seconda esperienza nel club cinese a novembre 2017 e ha portato la squadra al titolo nella Chinese Super League nel 2019. In precedenza l’allenatore aveva occupato la panchina dell’Evergrande per due anni, fino al 2015.

Una fonte vicina al club ha dichiarato alla Xinhua che ora sarà l’ex capitano del Guangzhou Zheng Zhi a dirigere la squadra. Il Guangzhou si è classificato secondo nella prima fase della Chinese Super League di questa stagione.

