Prossimamene al cinema: Diletta Leotta - Foto

DILETTA LEOTTA - Dal campo da calcio al debutto sul grande schermo. A lei non si può dire di no. Addirittura la conduzione, per una sola edizione, del tg satirico più famoso d’Italia. Così è protagonista del film “Chi ha incastrato Babbo Natale?” di e con Alessandro Siani, Christian De Sica e Angela Finocchiaro, in uscita il 16 dicembre.