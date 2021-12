Prossimamente al cinema: Monica Bellucci - Foto

MONICA BELLUCCI - La “divina”, a grande richiesta, è tornata mattatrice. Prima “ballerina per una notte” da Milly Carlucci, nella puntata dell’11 dicembre, e poi sul grande schermo, durante le festività natalizie, con due film: “La befana vien di notte 2 - Le origini” di Paola Randi, in uscita il 30 dicembre, e “The girl in the fountain” di Antongiulio Panizzi.