Avanti un’altra! - Claudia Ruggeri

di Vanni Buttasi

CLAUDIA RUGGERI, 38 anni - Modella, ballerina e showgirl, molto apprezzata dal pubblico televisivo: è conosciuta come “Miss Claudia”. Farà parte del cast, come padrona di casa, del “salottino” del programma “Avanti un altro!”. Ha debuttato in tv a “Chiambretti c’è”, ha partecipato a diverse puntate di “Ciao Darwin”.