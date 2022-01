Destinazione Sanremo - Federica Ferracuti

FEDERICA FERRACUTI, 27 anni - In arte Hu, uscita dal talent “AmaSanremo”, inventato da Amadeus nel 2020 per scegliere le “Nuove Proposte” dell’edizione del Festival 2021, ritorna all’Ariston tra i Big, in coppia con il rapper Highsnob (Michele Matera ndr), con la canzone “Abbi cura di te”, con quest’ultimo tra gli autori.