Mia cara… Miss Italia - Carlotta Maggiorana

CARLOTTA MAGGIORANA, 30 anni - Dopo “Veline” e “Paperissima”, debutta al cinema con Leonardo Pieraccioni nel film “Un fantastico via vai”, nel 2013. Una fiction in tv e nel 2018 viene eletta Miss Italia: è la

prima vincitrice già sposata. Infine nel 2020 si ritira, per motivi personali, dal reality “Grande Fratello Vip”. È mamma del piccolo Andrea.