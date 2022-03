Quelle di "Pechino Express" - Nikita Pelizon

NIKITA PELIZON, 27 anni - Modella e influencer italiana, farà coppia con Helena Prestes (Italia-Brasile) nell’edizione 2022 di “Pechino Express” su Sky. Ha partecipato a reality come “Temptation Island” e “Ex on the beach” con l’ex fidanzato Matteo Diamante. I suoi canali social vivono sotto il titolo di “Uragano Nikita”.