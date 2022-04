Nuovi amori - Francesca Monti

FRANCESCA MONTI, 23 anni - È la nuova fidanzata del calciatore Mario Balotelli, attualmente in forza all’Adana Demirspor, in Turchia, squadra allenata da Vincenzo Montella. Lo stesso attaccante, su social, ha scritto: “L’amore è l’emozione più forte e bella che si possa provare, quindi amore grazie amiamoci per sempre”.