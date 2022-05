Camilla e i "Suoi fratelli" a Roma: Lorenzo Musetti - Foto

LORENZO MUSETTI, 20 anni – L’altro Lorenzo del tennis azzurro. Tra gli under 18 ha conquistato gli Australian Open, nel 2020 ha vinto il primo titolo Challenger; dal 2021 è continuata la crescita in classifica, a marzo di quest’anno era al 56° posto del ranking ATP. È pronto per emozionare il pubblico del Foro Italico grazie ad una wildcard.