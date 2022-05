Sorelle contro - Elettra Lamborghini

ELETTRA LAMBORGHINI, 28 anni - La cantante ha festeggiato in famiglia il compleanno: oltre alle rose, una torta a tre piani con la scritta "28" corretta in "18". Proprio così perché lei, la nostra Elettra, si sente quell’età e non quella anagrafica. E il marito Afrojack l’ha accontentata. Con la coppia anche le sorelle gemelle di lei, Lucrezia e Flaminia.