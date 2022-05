Sorelle contro - Kim Kardashian

KIM KARDASHIAN, 41 anni - Modella, attrice, imprenditrice: in ogni occasione mondana non manca di farsi notare come al Met Gala 2022 quando ha indossato l’iconico abito Jean Louis di Marilyn Monroe. E adesso la ritroviamo in copertina su Sports Illustrated Swimsuit: all’interno le fotografie sexy scattate nella Repubblica Dominicana.