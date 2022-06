Mi manda mamma... - Deva Cassel

DEVA CASSEL, 17 anni - La figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel sempre più protagonista nel mondo della moda. Lavora come modella per i più grandi brand del lusso e finisce sui più importanti settimanali del settore. Blindatissima, per contro, la sua vita privata: pochissime le fotografie con gli amici ma anche con il fidanzato, il modello Luca Salandra.