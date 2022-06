Mi manda mamma... - Dylan Frances Penn

DYLAN FRANCES PENN, 31 anni - Lei non voleva fare l’attrice ma a convincerla è stato il padre Sean: ora è protagonista del film “Una vita in fuga”, accanto al papà, anche regista, presentato all’ultimo Festival di Cannes. In un’intervista a “Elle”, ha dichiarato: “Alla fine ho detto sì proprio perché il regista è mio padre, la relazione può essere tempestosa ma con lui mi sento al sicuro”. È figlia di Robin Wright.