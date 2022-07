Bellezze alla ribalta - Diletta Leotta

DILETTA LEOTTA, 30 anni - Non c’è stagione in cui la conduttrice televisiva e radiofonica non si faccia notare: seguita da 8,3 milioni di persone su Instagram, anche stavolta ha postato foto “bollenti”, non solo per il clima. E chissà cosa riserverà ai suoi adorati fans per il prossimo compleanno: segnatevi la data, il 16 agosto!