Bellezze alla ribalta -Kejdis Bardhi

KEJDIS BARDHI, 28 anni - Originaria dell’Albania, si è fatta conoscere sui social come hair stylist specializzata in extension ma ora è stata “pizzicata” dai fotografi in vacanza a Ponza in compagnia di Nicolò Zaniolo, calciatore della Roma. Saranno loro due la coppia più glamour dell’estate 2022? Chissà…