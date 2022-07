C’eravamo tanto amati… - Ilary Blasi

ILARY BLASI, 41 anni - Dopo il successo del reality “L’isola dei famosi”, un’altra “novella” la vede protagonista: la separazione da Francesco Totti. Il loro matrimonio, trasmesso in diretta tv (come quelli dei reali), era avvenuto nel 2005. L’11 luglio 2022, dopo 17 anni, l’addio con due comunicati. La coppia è “scoppiata” e lei è partita con i tre figli per l’Africa. E lui? Si parla di un ruolo importante nella Roma. Chissà…