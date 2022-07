C’eravamo tanto amati… - Lisa Bonet

LISA BONET, 54 anni - L’attrice statunitense - conosciuta dal grande pubblico per film come “Angel Heart - Ascensore per l’inferno”, “Nemico pubblico” - ha divorziato, proprio quest’anno, dall’attore Jason Momoa, a cui era legata dal 2005. I due, sposati dal 2007, hanno due figli. La Bonet è mamma di Zoe, nata dal matrimonio con il musicista Lenny Kravitz.