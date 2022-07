Wanda e le "rivali" sui social

ORIANA SABATINI, 26 anni - L’attrice e cantante argentina ha lasciato Torino per la capitale: il suo fidanzato, Paulo Dybala, ha firmato per la Roma dopo un passato in bianconero. Così lei, con i suoi 6 milioni di follower, irrompe nell’universo giallorosso e le sue fotografie fanno il pieno di like!