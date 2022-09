“Ritrovate in televisione" - Ema Stokholma

EMA STOKHOLMA, 38 anni - Conduttrice radiofonica e televisiva, ha partecipato a “Pechino Express” nel 2017 vincendo quell’edizione in coppia con Valentina Pegorer; sarà tra le protagoniste di “Ballando con le stelle” 2022. Nel 2020 debutta come scrittrice con l’autobiografia “Per il mio bene” in cui racconta la difficile infanzia: con questo libro ha vinto il Premio Bancarella 2021.