Ritorno al passato: Paola Barale - Foto

PAOLA BARALE - Showgirl e conduttrice televisiva, è un’assidua frequentatrice dei reality show: da “La talpa” a “La terra dei cuochi”, da “Pechino Express” all’edizione 2022 di “Ballando con le stelle”, a cui partecipa in coppia con Roly Maden. Di recente è stata anche un’apprezzata interprete a teatro in “Se devi dire una bugia dilla grossa” e in “Slot”. La sua storia d’amore con Raz Degan finì spesso in copertina sui settimanali rosa.