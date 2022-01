Guaidoò: oltre 200 casi in Venezuela

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - L’autoproclamato presidente ad interim del Venezuela, Juan Guaidò, ha denunciato che a differenza di quanto riportato dalle autorità del governo di Nicolas Maduro, secondo cui sono 77 i casi confermati di coronavirus finora nel Paese, "noi, ufficiosamente, dall'osservatorio che abbiamo gestito, crediamo di poter parlare di più di 200 casi in questo momento in Venezuela". Guaidò, in un’intervista esclusiva al quotidiano statunitense in lingua spagnola El Nuevo Herald, ha detto che l'81 percento degli ospedali pubblici venezuelani non ha sapone, l'82% delle famiglie non riceve acqua corrente, e che il numero totale di letti d’ospedale con respiratori nel paese è solo di 84 posti.