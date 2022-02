L’ex deputato Scotto (Mdp) aggredito in piazza San Marco. «Urlavano “Duce” e insultavano Anna Frank»

Capodanno a Piazza San Marco con marito e figlio grande, mezzanotte e un minuto: un gruppo dietro di me canta 'Anna Frank sei finita nel fornò, mi giro: 'Ragazzi basta!', si mettono a urlare: 'Duce, duce...' con mano alzata, si gira mio marito che prima non aveva sentito cantare: Basta! e boum si prende botte in faccia da vari lati, poi si mette di mezzo un ragazzo per aiutarci e picchiano pure lui, visibilmente abituati al fatto, poi fuggono come dei vigliacchi che sono. La polizia municipale: 'avete ragione, picchiare è brutto, fate denuncia domanì. Ora in un bar meraviglioso nel ghetto. Bella Venezia. Buon anno antifascista a tutti!". Elsa Bertholet, moglie di Arturo Scotto, ex deputato e coordinatore di Articolo 1-Mdp, racconta su Facebook cosa accaduto al marito e alla sua famiglia la notte di San Silvestro, a Venezia. Numerosi gli attestati di solidarietà: "Un abbraccio fraterno ad Arturo Scotto aggredito stanotte da un gruppo di balordi che inneggiavano al duce. So che nessuna violenza fermerà il tuo impegno per la libertà e la democrazia e contro ogni forma di fascismo", scrive via Twitter il segretario nazionale di Articolo Uno e Ministro Roberto Speranza.

"Quanto successo questa notte ad Arturo Scotto e la sua famiglia a Venezia, vittime di una vile aggressione di stampo fascista, è inaccettabile. I rigurgiti fascisti e antisemiti non possono essere tollerati. Lo sdoganamento verbale dell’odio e della violenza porta a fatti come questi. I responsabili vengano al più presto trovati. A nome del gruppo di LeU esprimo piena solidarietà ad Arturo Scotto e alla sua famiglia", afferma il capogruppo a Montecitorio Federico Fornaro. "Ho parlato con Arturo Scotto che mi ha raccontato dell’aggressione subita a Venezia. A lui, alla famiglia e al coraggioso ragazzo che ha provato a fermare i giovani fascisti va la mia solidarietà e un grande abbraccio", dice il senatore Pietro Grasso (Leu) in un post su Facebook. "Ad Arturo e ai suoi cari un abbraccio forte. Quello che è accaduto stanotte in Piazza San Marco a Venezia dimostra la pericolosità dei gruppi neofascisti organizzati o meno che siano. Ed è ormai sempre più intollerabile che si ripetano azioni di questo genere, è ora che lo Stato reagisca con forza e determinazione. Basta con i fascisti, subito", scrive su twitter Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana-Leu. (ITALPRESS) - (SEGUE).

"Solidarietà ad Arturo Scotto. Combattere i fascisti vigliacchi è nostro dovere quotidiano. Ricordiamocelo sin dal primo giorno dell’anno", scrive su Twitter il vice segretario del PD, Andrea Orlando. "Tutta la mia solidarietà ad Arturo Scotto. Quanto è accaduto non può e non deve essere sottovalutato. Auspico che i responsabili siano individuati al più presto. E’ poi fondamentale che tutte le forze politiche diano un messaggio chiaro e unitario, contro ogni forma di violenza e di condanna di ogni espressione neofascista. Violenza, intolleranza ed apologia di fascismo crescono insieme e vanno isolate e contrastate senza ambiguità", dice Andrea De Maria, deputato del Partito Democratico.