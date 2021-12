Libia:Salamé, ancora rifornimenti esteri

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Attori stranieri continuano a intromettersi nel conflitto in Libia, rifornendo le parti in conflitto in violazione dei recenti impegni internazionali, presi nel corso della Conferenza di Berlino sulla Libia. Lo ha denunciato l'inviato delle Nazioni Unite, Ghassan Salamé, parlando al Consiglio di sicurezza dell'Onu. "Queste manovre per rifornire le due parti minacciano di scatenare una nuova e molto più pericolosa" escalation del conflitto, ha detto.