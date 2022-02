Putin: stop 1 settimana, state a casa

(ANSA) - MOSCA, 25 MAR - La Russia "è riuscita a contenere il coronavirus" fino adesso ma il Paese non è in grado di "bloccare" completamente la minaccia. Lo ha detto Vladimir Putin parlando alla nazione, sottolineando che ora è "imperativo" rispettare le indicazioni delle autorità. Per contenere l'epidemia, Putin ha annunciato che verrà introdotto "una settimana di stop" alle attività "non essenziali", dal 28 marzo al 5 aprile. "State a casa", ha detto Putin. Putin ha rinviato anche il voto nazionale sulla riforma costituzionale russa che, tra le altre cose, potrebbe permettere a Putin di rimanere presidente fino al 2036. Il voto era in programma per il 22 aprile.