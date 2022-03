Shoah, rabbino Roma in Consiglio Marche

(ANSA) - ANCONA, 17 GEN - Si svolgerà in seduta aperta per le celebrazioni del Giorno della Memoria, la prima parte dei lavori dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche convocata per il 23 gennaio, alle ore 10.30 presso la Sala consiliare di via Tiziano, ad Ancona. Il rabbino capo della Comunità ebraica di Roma, Riccardo Di Segni, parlerà di "Ebraismo e antisemitismo oggi". In apertura l'intervento del Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mastrovincenzo. Seguirà quello del card. Edoardo Menichelli. Verranno, inoltre, presentati gli elaborati delle scuole marchigiane che hanno partecipato al concorso del Miur "I giovani ricordano la Shoah". Conclusioni del presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. I lavori assembleari procederanno in seduta ordinaria con l'esame delle interrogazioni e delle proposte di mozione.