Austria, lunedì la fine del lockdown per i vaccinati, resta per i no vax

In Austria il lockdown finesce lunedì per i vaccinati e guariti, mentre proseguirà per i no vax. Lo ha annunciato il cancelliere Karl Nehammer. Il 13 dicembre per gli immunizzati apriranno non solo i negozi, ma anche i ristoranti, gli alberghi e i mercatini di Natale.

Chi si fa vaccinare esce dal lockdown, ha precisato Nehammer. Con il lockdown generalizzato - ha aggiunto - «è venuto meno un incentivo per la vaccinazione». Il cancelliere non ha escluso diversificazioni nei laender più colpiti dalla pandemia. Vienna - ha annunciato il sindaco Michael Ludwig - riaprirà i ristoranti e hotel solo il 20 dicembre.

Austria: record di ricoveri in terapia intensiva. 670 letti occupati, mai così tanti nel 2021

L’Austria registra un record di ricoveri in terapia intensiva. Attualmente sono occupati 670 letti, si tratta del numero più alto nel 2021. Nelle ultime 24 ore sono deceduti 77 pazienti Covid. Si deve tornare indietro di undici mesi per trovare un valore simile. I nuovi casi sono invece 4.233.