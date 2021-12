Covid: Kompatscher, fra 12 e 19 anni vaccinato solo il 55%

(ANSA) - BOLZANO, 07 DIC - "Solo poco più del 55 per cento dei giovani altoatesini fra i 12 ed i 19 anni è vaccinato, mentre nel resto del Paese si supera già il 70%". Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, ribadendo la serietà della situazione epidemiologica in Alto Adige. "I ricoveri di pazienti Covid-19 - ha aggiunto - continuano ad aumentare e, anche se qualcuno guarisce e lascia la terapia intensiva, i numeri non scendono. C'è un movimento forte e questo preoccupa gli esperti dell'Azienda sanitaria". "L'indice Rt sta diminuendo - ha proseguito il presidente altoatesino - ma è ancora sopra 1 e finché non va sotto il numero delle infezioni non diminuisce". Di qui un nuovo appello alla vaccinazione. "È importante che riusciamo a convincere ancora più persone a farsi vaccinare o a prendere la terza dose - ha concluso Kompatscher - per questa ragione abbiamo promosso una campagna straordinaria nel fine settimana e speriamo che tanti non vaccinati si convincano". (ANSA).