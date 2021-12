Crolla rampa scala in una palazzina, ferita una donna

(ANSA) - PETILIA POLICASTRO, 07 DIC - Una donna di 62 anni è rimasta ferita nel crollo di una scala esterna in cemento armato da una palazzina di tre piani in piazza San Francesco, a Cosenza. L'incidente è avvenuto poco prima delle 11.30. La signora stava percorrendo la scala al terzo piano quando questa è crollata facendola finire sulla rampa inferiore. La donna, che ha riportato più traumi, è stata soccorsa dal Suem 118 e portata in ospedale a Crotone. Non è in pericolo di vita. All'arrivo sul posto dei vigili del fuoco del distaccamento di Petilia Policastro la situazione si è presentata critica. La rampa crollata era fatiscente e altre due famiglie residenti nella palazzina erano bloccate. E' stata utilizzata una autoscala dei vigili del fuoco per evacuare le persone rimaste nelle loro abitazioni. Il sindaco Simone Saporito ha disposto l'evacuazione dello stabile per motivi di sicurezza. Le famiglie hanno trovato sistemazione in abitazioni di parenti. (ANSA).