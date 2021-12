Mafia: operazione nel Foggiano, 32 arresti

(ANSA) - FOGGIA, 07 DIC - I carabinieri dei Ros nel Foggiano stanno eseguendo una ordinanza di custodia cautelare in carcere per 32 persone accusate, a vario titolo, di associazione mafiosa aggravata dalla disponibilità di armi e stupefacenti, tentato omicidio, porto abusivo e detenzione di armi, intestazione fittizia, autoriciclaggio, favoreggiamento personale, estorsioni, truffe aggravate, furto aggravato e ricettazione. I reati contestati sono aggravati dal metodo mafioso in quanto finalizzati - secondo gli investigatori - ad agevolare l'attività dei gruppi mafiosi attivi in provincia di Foggia, nei territori di Manfredonia, Mattinata, Macchia e Vieste. Le ordinanze sono state emesse dal Tribunale di Bari, su richiesta della Procura distrettuale antimafia e antiterrorismo. (ANSA).