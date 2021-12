Morta sul lavoro, chiesto processo per titolare ditta

(ANSA) - PRATO, 07 DIC - La procura di Prato ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio per i tre indagati nell'inchiesta sulla morte di Luana D'Orazio, l'operaia di 22 anni morta il 3 maggio scorso nell'orditura in cui lavorava, a Montemurlo (Prato). Chiesto il processo per la titolare della ditta, Luana Coppini, il marito Daniele Faggi, ritenuto il titolare di fatto, e il tecnico manutentore esterno dell'azienda, Mario Cusimano. I reati di cui dovranno rispondere tutti e tre sono di omicidio colposo e rimozione dolosa delle cautele anti-infortunistiche. (ANSA).