Valanga a La Thuile: uno sciatore è morto. L'altro si è salvato

É morto all’ospedale Parini di Aosta il venticinquenne sciatore milanese travolto da una valanga nella zona del Piccolo san Bernardo, sopra La Thuile. Una volta estratto dalla slavina (era sepolto sotto circa 80 centimetri di neve), è stato trasportato a valle in elicottero ed è giunto verso le 14 in pronto soccorso in condizioni disperate a causa di un politrauma: i medici hanno tentato a lungo di rianimarlo. Le indagini sono affidate alla polizia.

Un altro scialpinista, travolto dalla stessa valanga, è invece riuscito a uscire autonomamente dalla massa nevosa e non sembra aver riportato conseguenze gravi. A dare l’allarme è stato un terzo scialpinista che non è stato coinvolto nell’incidente.