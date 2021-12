Violenza sessuale: abusò di ragazza, arrestato uomo a Udine

(ANSA) - UDINE, 07 DIC - Un uomo, di 52 anni, cittadino italiano, residente nella zona collinare della provincia di Udine, è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Udine perché deve scontare sei anni di reclusione per violenza sessuale. I fatti risalgono al 2013, periodo in cui è stato ritenuto colpevole di aver abusato sessualmente di una giovane ragazza. L'uomo è stato anche denunciato alla Procura di Udine per maltrattamenti di animali, in quanto a seguito della perquisizione dell'abitazione, effettuata per dar corso alla misura cautelare, sono stati rinvenuti, in pessime condizioni, numerosi esemplari di fauna selvatica protetta: si tratta di oltre 120 uccelli di varie specie. E' stato dunque necessario l'intervento del Corpo Forestale Regionale unitamente al veterinario dell'Azienda Sanitaria per prendersi carico dei volatili. (ANSA).