Covid: parla 91enne prima a vaccinarsi, 'lo facciano tutti'

(ANSA) - LONDRA, 08 DIC - La prima persona al mondo a cui è stato somministrato un anno fa il vaccino anti Covid interamente testato, la britannica Margaret Keenan di 91 anni, ha esortato tutte le persone a fare lo stesso. "E' la cosa migliore che sia mai successa", ha affermato, ricordando il momento in cui ha ricevuto in un ospedale di Coventry la prima dose di Pfizer-BioNTech. "Non posso ancora credere a quello che è successo", ha aggiunto la signora Keenan, conosciuta dagli amici come Maggie, in una clip televisiva per celebrare l'anniversario dall'inizio della campagna di profilassi. (ANSA).