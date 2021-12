False locandine no-vax in città, la 'Gazzetta di Modena' sporge denuncia

La Gazzetta di Modena presenterà una denuncia alla Questura, ma, soprattutto, mette in guardia i lettori per la diffusione in città di false locandine del giornale affisse dal movimento "Vivi", cui fanno riferimento no vax modenesi che si sono già resi protagonisti di minacce e altre iniziative.

La Gazzetta di Modena tiene a precisare che le false locandine, posizionate nei pressi di alcune edicole, nulla hanno a che vedere con il giornale. «Anche solo associare il nome della nostra testata a queste frasi - si legge nella notizia diffusa sul sito - non può che creare un danno alla nostra immagine. Di conseguenza anche questo episodio finirà con una denuncia da parte della redazione della Gazzetta di Modena alla questura di Modena che già sta indagando sugli autori di altri episodi simili, legati ad altre denunce».