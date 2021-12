Germania: Scholz ha giurato senza usare formula religiosa

(ANSA) - BERLINO, 08 DIC - Il neo-cancelliere tedesco Olaf Scholz ha giurato in Parlamento facendo a meno della formula religiosa finale "so wahr mir Gott helfe", "che Dio mi aiuti". Scholz, socialdemocratico, non appartiene a nessuna delle due confessioni prevalenti in Germania, quella cattolica e quella protestante. È infatti uscito dalla chiesa evangelica nel 2019, secondo i media tedeschi. (ANSA).