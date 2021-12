Green pass, Carrà e lo sport: le parole più ricercate del 2021 su Google

Green pass e la prenotazione dei vaccini, l’addio a Raffaella Carrà e Franco Battiato, ma anche il tennista Matteo Berrettini, gli Europei di calcio e Donnarumma, il premier Mario Draghi, i Maneskin, lo Spid, il Ddl Zan. Nell’anno segnato ancora dalla pandemia ma anche dai tanti successi sportivi del nostro Paese, ecco cosa gli italiani hanno cercato su Google. Il motore di ricerca pubblica come di consueto 'Un Anno di Ricerche 2021', uno sguardo a personaggi, domande, argomenti che emergono rispetto allo scorso anno, divisi in liste, dando così un punto di vista sui tempi che viviamo.

Nella lista delle parole più digitate dagli italiani negli ultimi 12 mesi spiccano il Green Pass e Raffaella Carrà, la cui scomparsa il 5 luglio scorso ha commosso tutta l’Italia. In un anno così importante per lo sport italiano, tra le parole top non mancano gli Europei di calcio e Christian Eriksen (il calciatore danese che ha avuto un arresto cardiaco in campo), Champions League, Serie A (che è pure tra gli eventi più cercati dell’anno), Roland Garros, Wimbledon e Matteo Berrettini. Segno dei tempi, nella lista c'è anche Classroom, il programma per la didattica a distanza.



Tra i personaggi del 2021 che hanno segnato il picco di traffico sul motore di ricerca ci sono ancora tanti sportivi come Donnarumma, il portiere della Nazionale, ex Milan, ora al Paris Saint-Germain; il giovane tennista italiano Janik Sinner, la nuotatrice Federica Pellegrini, il velocista Marcell Jacobs medaglia d’oro alle Olimpiadi. E c'è anche la politica con l'attuale premier Mario Draghi e l’ex premier Giuseppe Conte. E pure lo spettacolo con i Maneskin che hanno avuto un anno d’oro e hanno conquistato gli Stati Uniti.

Tra i personaggi che quest’anno ci hanno lasciato tra i più cercati ci sono l’icona della tv italiana Raffaella Carrà, Franco Battiato che si è spento il 18 maggio dopo un lungo ritiro dalle scene, Gino Strada medico e fondatore di Emergency morto il 13 agosto, Carla Fracci simbolo della danza nel mondo venuta a macare il 27 maggio, Milva la «rossa» della canzone italiana morta il 23 aprile, ma anche Michele Merlo (star di Amici, morto giovanissimo a giugno per una malattia fulminate) e l'attore Libero De Rienzo.



'Un anno di ricerche Googlè per questa edizione ha anche una lista tutta dedicata al Covid-19: contempla al primo posto Green pass, seguito da Prenota il vaccino anti-Covid, AstraZeneca, Coprifuoco, Zona arancione. E il tema coronavirus pervade altre liste di Google. Nella sezione 'Come fare?', ad esempio, compare sempre Green Pass, vaccino e anche lo Spid. In quella 'Cosa significà, c'è Zona rossa rafforzata, endemico e Ffp2; ma anche transgender e Ddl Zan, il disegno di legge contro l'omotransfobia, il cui iter è stato bloccato dal Senato poco più di un mese fa. Tra gli eventi più digitati dagli italiani nel 2021 ci sono la Serie A, gli Europei, Champions League, Roland Garros, Sanremo e il Black Friday. Infine, le curiosità. Tra le richieste culinarie degli utenti al primo posto c'è come fare la pizza in casa e il pesto; tra quelle turistiche, cosa vedere a Roma, Torino e Milano e tra quelle pratiche la ricerca di benzinai, pizzerie, bar e ferramenta.



Google non è l’unica a compilare queste liste. Nei giorni scorsi sono state pubblicate quelle di Facebook e Instagram: i temi più caldi del 2021 sono risultati quelli legati ai vaccini e all’ambiente e ai diritti e l’identità di genere, con un occhio anche in questo caso al calcio e allo sport, che in questo anno ha visto protagonista l’Italia a più riprese.