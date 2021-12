India: precipita elicottero, morto capo delle forze armate

(ANSA) - NEW DELHI, 08 DIC - Il capo delle Forze Armate indiane, generale Bipin Rawat, è morto, insieme ad altre 12 persone, nello schianto dell'elicottero su cui viaggiava, Lo comunica in un tweet l'Aviazione Militare indiana. Ancora sconosciute le cause dello schianto. Sull'elicottero, precipitato in Tamil Nadu, nel sud dell'India oltre al capo delle forze armate, Bipin Rawat, viaggiavano altre 13 persone, tra cui la moglie e i collaboratori più stretti del generale. Dei 14 a bordo, 13 sono morti. (ANSA).