Khashoggi: uomo arrestato in Francia era persona sbagliata

(ANSA) - PARIGI, 08 DIC - Il saudita fermato ieri in Francia, sospettato di essere un membro del commando coinvolto nell'assassinio del giornalista saudita Jamal Khashoggi nel 2018 nel consolato di Riad a Istanbul, non era la persona effettivamente ricercata. L'uomo non corrisponde infatti al sospetto per cui la Turchia aveva emanato un mandato d'arresto internazionale ed è stato rimesso in libertà. Lo riferisce il procuratore generale di Parigi, Rémy Heitz. (ANSA).