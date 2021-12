Bosnia: crimini di guerra, arrestati 2 ex paramilitari serbi

(ANSA) - SARAJEVO, 09 DIC - Due ex appartenenti alle unità paramilitari serbo-bosniache sono stati arrestati oggi nella Bosnia orientale perché sospettati di aver commesso durante la guerra del 1992-95 crimini contro l'umanità a Ilijas, nei pressi di Sarajevo. Lo hanno reso noto i media. I due arrestati, dei quali non è stata rivelata l'identità, sono sospettati di aver imprigionato e poi fucilato, nel giugno del 1992, almeno 22 civili bosgnacchi, tra i quali anziani e donne. Nell'area di Ilijas, all'inizio della guerra, gli appartenenti dell'esercito e della polizia serbo-bosniaci, sotto il comando di Vojislav Seselj - ultranazionalista condannato per crimini di guerra dal Tribunale penale internazionale dell'Aja, ma che è ora in libertà in Serbia - nell'ambito della campagna di pulizia etnica uccisero circa 200 civili non serbi. I resti di una cinquantina di tali vittime non sono mai stati ritrovati (ANSA).