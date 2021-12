Costi doppi per le stelle di Natale, colpa del caro bolletta per i vivaisti

Il caro bollette energetiche fa raddoppiare i costi di produzione delle stelle di Natale che in certe zone risultano introvabili. All’interno delle serre, infatti sono necessari tra 15 e i 20 gradi per poterle coltivare e con le temperature che in questi giorni vanno sotto zero, occorre far lavorare al massimo le caldaie provocando un vero e proprio salasso per i vivaisti. E’ quanto afferma la Coldiretti, nel sottolineare che quest’anno il fiore simbolo delle festività

è ricercato dal 49% degli italiani. Il rincaro dei costi energetici, spiega la Coldiretti, si trasferisce su tutti costi di produzione delle piante, come quello per gli imballaggi, dalla plastica per i vasetti dei fiori. A rischio quindi è tutto il florovivaismo, un settore da primato per il Made in Italy con 27 mila imprese e circa 200 mila posti di lavoro che sta cercando di risollevarsi dopo aver pagato un prezzo pesantissimo alla crisi causata dalla pandemia. I prezzi delle stelle di Natale, fa sapere la Coldiretti, variano a seconda delle dimensioni del vaso e possono andare dai 5 fino ai 150 euro per le varietà più strutturate o a quelle ad alberello.