Covid: Francia, farmacie aperte domenica per vaccinare

(ANSA) - PARIGI, 09 DIC - I farmacisti "che vorranno" potranno restare aperti d'ora in poi tutte le domeniche per i mesi di dicembre e gennaio con l'obiettivo di vaccinare contro il Covid-19 il massimo di persone che si presenteranno: lo ha annunciato questa mattina il ministro della Salute francese, Olivier Véran. "La Francia - ha detto il ministro su France 2 - è uno dei paesi al mondo che vaccina di più con la dose di richiamo, ieri 650.000 francesi si sono vaccinati". Ma, ha aggiunto, "bisogna andare più veloci, più forte, è urgente. Moltiplichiamo il numero di centri in cui si può vaccinare: medici in libera professione, farmacisti, medici convenzionati, terapeuti, ostetriche, infermieri, a loro arriveranno questa settimana oltre 4 milioni di dosi di vaccini a RNA messenger". La Francia ha fatto segnare ieri un nuovo record di contagi quotidiani, 72.000 in 24 ore, "mai registrato dall'inizio della pandemia", ha detto Véran. (ANSA).