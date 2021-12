Pécresse,lotterò per la forza dell'Europa e della Francia

(ANSA) - PARIGI, 09 DIC - "Mi batterò per la forza dell'Europa come per la forza della Francia": lo afferma la candidata dei repubblicani nella corsa all'Eliseo del 2022, Valérie Pécresse, in un testo pubblicato sul quotidiano Le Monde proprio nel giorno in cui l'attuale presidente Emmanuel Macron tiene a Parigi una grande conferenza stampa per delineare le sue priorità in vista della presidenza di turno francese dell'Ue che si apre a gennaio. La candidata dei repubblicani intende "rafforzare l'Europa", senza la quale "non riusciremo piu' a pesare" rispetto ai grandi rischi globali. Pécresse aggiunge che la "Francia deve difendere meglio i suoi interessi". Per lei, "la nostra Europa deve capire che difende una civiltà che si gioca il suo destino in un mondo pericoloso che non fa regali a chi si è assopito né tanto meno agli ingenui". (ANSA).