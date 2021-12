Vaccini: Ema, possibile ok a Novavax entro fine anno

(ANSA) - BRUXELLES, 09 DIC - L'Agenzia europea del farmaco (Ema) potrebbe concludere la valutazione per la commercializzazione del vaccino anti-Covid di Novavax, Nuvaxovid, "prima della fine dell'anno". Lo riferisce la stessa Ema, sottolineando che questo vaccino "fornirà una nuova opzione per vaccinare le persone nell'Ue e nel mondo". Il vaccino Novavax si basa su una diversa tecnologia rispetto a quelli finora autorizzati in Ue. Prevede due dosi e può essere conservato in frigorifero. Al momento, è stato autorizzato per l'uso di emergenza solo in Indonesia. (ANSA).