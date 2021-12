Vaccino con braccio silicone, 'mi sono piegato al sistema'

(ANSA) - TORINO, 09 DIC - "Il giorno dopo il braccio finto mi sono dovuto piegare al sistema...". Guido Russo, il dentista biellese che nei giorni scorsi è stato denunciato perché si è presentato a fare il vaccino con un braccio di silicone, spiega così di essersi vaccinato. "L'ho fatto il giorno dopo al braccio finto", dice ospite di Massimo Giletti a 'Non è l'Arena'. "Io non volevo fare il vaccino, sono contrario al vaccino Covid, ho paura", spiega precisando di avere fatto tutti gli altri vaccini e che la sua voleva essere "solo una provocazione per lanciare una protesta personale". "Non sono riuscito a suscitare l'audience che volevo, ero triste, demoralizzato - aggiunge - e mi sono detto 'non sono bravo come attore, devo fare il vaccino perché devo lavorare. E l'ho fatto perché lo Stato mi impone di farlo...". (ANSA).